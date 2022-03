Povećavamo zalihe sirove nafte i goriva: Država preduzima preventivne mere ako dođe do prekida isporuka preko Jadranskog naftovoda

Blic pre 47 minuta

Srbija je, u očekivanju potvrde da snabdevanje naftom neće biti ugroženo sankcijama EU i prekidom isporuka preko Jadranskog naftovoda (JANAF), povećala zalihe sirove nafte i derivata, a preduzete su i druge mere kako srpsko tržište ne bi bilo ugroženo, izjavio je danas Tanjugu pomoćnik ministarke energetike Raša Kojčić.

"Povećali smo zalihe sirove nafte i derivata. Čekamo da dobijemo potvrdu da će Jadranski naftovod nastaviti da funkcioniše normalno, što je najbolja opcija. A isto tako preduzeli smo mere kako snabdevanje srpskog tržišta derivatima ne bi bilo ugroženo", rekao je on. U ministarstvu razmatraju sve mogućnosti u slučaju da dođe do prekida isporuka sirove nafte Jadranskim naftovodom do NIS Rafinerije nafte u Pančevu. "Usled najavljenog prekida isporuke, razmatraju se