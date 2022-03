NIS od sredine maja ostaje bez nafte iz Jadranskog naftovoda

Nova ekonomija pre 55 minuta

Uprava Jadranskog naftovoda (Janaf) saopštila je da je sankcijama koje su uvedene Rusiji obuhvaćen i ugovor o transportu sirove nafte koji je sklopljen sa Naftanom industrijom Srbije (NIS), preneo je Jutarnji list.

To bi mogao da bude problem na domaćem tržištu naftnih derivata jer NIS na njemu učeastvuje sa 70 odsto. Kako se podseća, Janaf i NIS imaju ugovor koji važi do 31. decembra 2022. godine. Tim su ugovorom, kako se dalje navodi, rezervisani transportni kapaciteti Janafa po načelu "puno za prazno" u ukupnoj količini od 3,2 miliona tona (plus/minus deset odsto). Ukoliko ne dođe do promena, ugovor neće moći dalje da se realizuje od 15. maja 2022. godine, sve dok ranije