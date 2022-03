Nova pre 21 minuta | Autor:N1, RTS

U sredu oblačno, vetrovito i toplo. Temperatura do 22 stepena. Posle sunčanog jutra, postepeno naoblačenje sa zapada i jugozapada, ponegde sa kišom i lokalnim pljuskovima. Vetar slab i umeren, zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura od 5 do 10 stepeni, a najviša od 18 do 22 stepena. *** BONUS VIDEO: Najava Novine NOVA za 30. Mart