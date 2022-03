Svetsko prvenstvo je sve bliže: Evo kada je žreb na programu i na koga sve može Srbija, i za koga su joj matematički najveće šanse!

Hot sport pre 2 sata | Đorđe Sredojević

Skoro sve je poznato! Svetsko prvenstvo u Kataru biće svojevrstan presedan, jer je na programu od 21. novembra pa do 18. decembra.

Poznato je i koji će šeširi biti, i na koga sve može reprezentacija Srbije, a žreb je na programu prvog aprila od 18 časova po našem vremenu. View this post on Instagram A post shared by Football Association of Serbia (@fudbalskisavezsrbije) PRVI ŠEŠIR Katar (domaćin) Brazil Belgija Francuska Argentina Engleska Španija Portugal DRUGI ŠEŠIR Holandija Nemačka Danska Švajcarska Urugvaj Hrvatska Meksiko SAD TREĆI ŠEŠIR Iran Senegal Tunis Japan Maroko SRBIJA Poljska