Došao sa Kosova, pa pretio zetu: Dobio lisice i zabranu prilaska

Pripadnici MUP-a u Bujanovcu uhapsili su S. K. (57) sa područja AP KiM-a, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nasilje u porodici.

On se sumnjiči da je, juče, došao u dvorište porodične kuće svog dvadesetpetogodišnjeg zeta u Bujanovcu i pretio mu. Po nalogu zamenika tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu. Po Zakonu o sprečavanju nasilja u porodici, S. K. je izrečena hitna mera zabrane da kontaktira zeta i prilazi mu.