Bojan Marović o početku karijere: Jeo sam ostatke sendviča drugog čoveka, nisam imao da kupim doručak

- Sećam se, dođem sa nastupa i kažu mi sutra ćemo ti dati novac i nikad ga ne dobijem. Kasnio sam da platim kiriju, zagrevao sam bajat hleb toliko puta da bi se zapalio u mikrotalasnoj - rekao je Bojan

Pevač Bojan Marović prisetio se početka svoje karijere, koji nimalo nije bio lak. On se doselio u Beograd 2003. godine, kad j bio student, a kako kaže trebalo je izdržati finansijski i mentalno, ali priznajte da je uvek držao do sebe. - Teško mi je Beograd pao kada sam se tek doselio, ali ja sam bio student i završio sam faks i postao sam violončelista sa diplomom, sve je to trebalo izdržati i finansijski i mentalno, ali sam držao do sebe - ispričao je pevač u