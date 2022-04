Dimitrijević (RIK): Sve je spremno za izbore, rekordan broj posmatrača

Danas pre 1 sat | Beta

Predsednik Republičke izborne komisije (RIK) Vladimir Dimitrijević izjavio je da je sve spremno za sutrašnje izbore koje će pratiti rekordan broj posmatrača.

On je za RTS rekao da je obavljena primopredaja izbornog materijala između koordinatora i RIK-a preko Opštinskih izbornih komisija do biračkih odbora i da se sada uređuju biračka mesta. On je rekao da je birački spisak ažuriran i da je na sinoćnoj sednici RIK ustanovio konačan broj od 6.502.307 birača sa pravom glasa. Dimitrijević je rekao da se dešavalo da je birač izrazio želju da glasa na drugom mestu, na primer studenti, ili da je neko ranije bio prijavljen na