Izlaznost na izborima do 14 časova Saopšteni najnoviji podaci

Prema poslednjim podacima IPSOS Srbija i CeSID do 14 sati u Srbiji je na birališta izašlo i glasalo 29,8 odsto građana

Podsetimo, prema podacima do 11 sati u Srbiji je glasalo 14,1 odsto građana, dok je izlaznost na biralištima do 9 sati bila 5,1 odsto. U Srbiji se danas održavaju predsednički izbori, vanredni parlamentarni i izbori za skupštinu Beograda i još 13 gradova i opština, a pravo glasa ima 6.502.307 građana koji će na 8.267 biračkih mesta moći da glasaju od od 7 do 20 sati.