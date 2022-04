Napadnut lider PSG Pavle Grbović

Radio 021 pre 53 minuta | nova.rs

Lider Pokreta slobodnih građana Pavle Grbović danas je napadnut.

Kako je potvrđeno za N1, Grboviću je razbijena glava ispred biračkog mesta Galenika. On se oglasio na Tviteru, napisavši da je dobro i da će povrede proći. View this post on Instagram A post shared by n1srbija (@n1srbija) Grbović je pre toga naišao na mladiće sa biračkim spiskom, što je objavljeno na Instagramu. View this post on Instagram A post shared by Nina Stojakovic (@cravingsbyninochka)