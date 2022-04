Grenel čestitao Vučiću reizbor za predsednika Srbije

Danas pre 3 sata | FoNet

Bivši izaslanik SAD za dijalog Beograda i Prištine Ričard Grenel čestitao je danas Aleksandru Vučiću reizbor za predsednika Srbije. „Imamo snažno i rastuće prijateljstvo između SAD i Srbije, i još mnogo toga treba da uradimo zajedno“, napisao je Grenel na Tviteru.

Congratulations to @avucic for winning re-election in Serbia. We have a strong and growing U.S.-Serbia friendship – and a lot still to do together. 🇷🇸 🇺🇸 https://t.co/xBcSOFo6ES — Richard Grenell (@RichardGrenell) April 3, 2022