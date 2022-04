Kada će „Fijat” pokrenuti električni model u Kragujevcu

Auto blog pre 32 minuta | Politika.rs

Radnici kragujevačkog „Fijata” očekivali su da će im premijerka Ana Brnabić pre izbora javno saopštiti lepu vest za njihovu fabriku, a pošto se to nije dogodilo sada se nadaju da će se to desiti do kraja meseca.

Ta vest glasi da „Fijat” ostaje u Srbiji, što do sada nije ni dovođeno u pitanje i da će ovde od sledeće godine proizvoditi električni automobil. Spekuliše se da bi to mogla da bude električna verzija „pande”, navodi Politika. Navodno, kako se nezvanično može čuti, „Fijat” je već potpisao ugovor sa nemačkim ZF, koji u Pančevu pravi motore za električne automobile, da bi kragujevačku fabriku snabdevao ovim delovima. Saša Đorđević, predsednik sindikata „Fijata”,