Mercedes-AMG SL 43 sa četvorocilindričim motorom

Prilikom promocije novog rodastera Mercedes-AMG SL (u oktobru prošle godine) prikazane su samo verzije sa V8 motorom (SL 55 i SL 63, sa 476KS i 700 Nm odnosno 585KS i 800 Nm, oba sa 4,0 litarskim twin-turbo V8 motorom, 9-stepenim automatskim menjačem i pogonom na sva četiri točka.

Ipak, sada stiže i bazna varijanta sa brojem 43 u svom nazivu. U pitanju je model koji pod haubom ima 2,0 litarski četvorocilindrični turbo motor sa 280 kW/381KS i 480 Nm, uz 48V mild hybrid sistem (+ 14KS). SL 43 od 0 do 100 km/h ubrzava za 4,9 sekundi i može do maksimalnih 275 km/h. Tu su i 9-stepeni MCT menjač, AMG Ride Control oslanjanje, zadnji pogon, kao i točkovi od 19 do 21 inča. Podsećanja radi, novi SL je dugačak 4705 mm i ima međuosovinsko rastojanje od