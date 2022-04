"Ako Rusija to bude tražila, platićemo u rubljama": Orban razgovarao sa ruskim predsednikom: Tražio sam od Putina prekid vatre u Ukrajini

Mađarska ne bi imala problem da plati u rubljama ruski gas i to će učiniti ako Rusija to bude tražila, izjavio je danas mađarski premijer Viktor Orban.

- Mađarska ne bi imala problem da plati u rubljama ruski gas i to će učiniti ako Rusija to bude tražila - izjavio je danas mađarski premijer Viktor Orban. Orban je na konferenciji za novinare rekao da je ranije danas imao dugačak razgovor sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom i da je od njega zatražio da odredi prekid vatre u Ukrajini. On je dodao da je pozvao Putina na mirovne pregovore u Mađarskoj, na kojima bi učestvovali predsednici Ukrajine i Francuske