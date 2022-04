Dečak o odrastanju sa gej roditeljima: Učili su me kako da volim i da budem brižan

Danas pre 12 minuta | J. D.

Na TikToku se pojavio novi izazov, a dečak, čiji su roditelji gej par, postao je hit na toj društvenoj mreži zbog svojih smešnih i sarkastičnih odgovora.

Kako prenosi noizz.rs, a piše klix.ba, jedna tiktokerka je postavila zadatak: “Reci mi da si odrastao s gej roditeljima bez da mi kažeš da si odrastao s gej roditeljima”, a dečak je imao spremne odgovore. “Ko je bolji – Madona ili Bijonse? (Odgovor je Bijonse.)”; “Znao sam za LGBT pre nego što sam znao abecedu.”; “Volim tatu, premda ima ime za sve svoje perike”, istakao je dečak u videu, a njegovi odgovori oduševili su mnoge. Please help if you can. Let’s share