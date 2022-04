Legendarni trener otkrio formulu za čuvanje Jokića: ‘On te pojede živog!’

Nije lako igrati protiv njega! Apsolutna legenda NBA lige i trener San Antonio Sparsa – Greg Popovič objasnio je taktiku za čuvanje Nikole Jokića: ‘To je bio plan.

Ako postigne 50, briga nas. Znali smo da je prokleto pametan kao što svi znamo. Ako počenemo sa udvajanjem, onda se pitaš da li da ga ‘utrojimo’? Tamo, vamo, da li je onamo? On te onda pojede živog i svi ostali počnu da učestvuju u tome. Pa smo odlučili da ga pustimo i tako smo igrali svih 48 minuta. Umesto da jurimo gore-dole i budemo konfuzni celo veče. Tako da mislim da je plan upalio.’ WE'RE HEADED TO THE PLAY-IN! #PorVIda pic.twitter.com/RSuiFiIUJG — San