Sutra malo svežije i moguća kiša

U Novom Sadu u četvrtak svežije, uz slabiju kišu.

Duvaće slab do umeren zapadni i severozapadni vetar, uveče u skretanju na jugozapadni. Jutarnja temperatura 9 stepeni Celzijusa, a najviša dnevna 16 stepeni. U petak ponovo suvo i sunčano, temperatura će se kretati od 8 do 20 stepeni. Za vikend promenljivo. U subotu je moguća slabija kiša, a najviša dnevna temperatura biće 19 stepeni. U nedelju svežije ali suvo. Najniža temperatura biće 4, najviša 14 stepeni. U ponedeljak sunčano i toplije, do 18 stepeni.