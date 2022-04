Stiglo zahlađenje! Danas oblačno i hladno sa pljuskovima, evo kad sledi nov obrt

U Srbiji danas pretežno oblačno i hladnije, mestimično sa kišom i pljuskovima koji će ponegde na jugu i jugoistoku biti praćeni i grmljavinom.

Posle podne postepen prestanak padavina i razvedravanje prvo na severu i zapadu Srbije. Vetar slab do umeren zapadni i severozapadni, uveče u skretanju na jugozapadni. Jutarnja temperatura od 6 do 10, najviša dnevna od 12 do 16 stepeni, saopštio je RHMZ. U Beogradu pretežno oblačno i hladnije, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima. Posle podne prestanak padavina i razvedravanje. Vetar slab do umeren zapadni i severozapadni, uveče u skretanju na jugozapadni.