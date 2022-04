Stiglo naglo zahlađenje u Srbiju: Očekujte kišu, vetar i sneg u ovim delovima zemlje!

Minimalna temperatura biće 2°C, dok će aksimalna iznositi 14°C.

Minimalna temperatura biće 2°C, dok će aksimalna iznositi 14°C. U Srbiji danas znatno hladnije sa kišom, a na planinama iznad 900 mnv sa snegom. Po Vojvodini suvo uz postepeno razvedravanje koje popodne zahvata veći deo severne i zapadne Srbije. Vetar umeren do pojačan severni i severozapadni. Pritisak oko normale i u porastu. Minimalna temperatura od 2°C do 6°C, maksimalna dnevna od 6°C na jugu Srbije do 14°C na severu Vojvodine. Uveče suvo, a samo na jugu Srbije