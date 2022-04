Nakon hladnog jutra u Srbiji sutra sunčano i toplije vreme

U Srbiji će sutra ujutru biti hladno, mestimično sa slabim prizemnim mrazom, a tokom dana u većem delu pretežno sunčano i malo toplije, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Samo na istoku će biti promenljivo oblačno ponegde sa kratkotrajnom kišom, na planinama sa snegom. Duvaće slab i umeren, severozapadni i zapadni vetar. Jutranja temperatura kretaće se od minus jedan do pet, a najviša dnevna od 12 do 15 stepeni. U Beogradu će ujutru biti hladno, a tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. Jutranja temperatura kretaće se od jednog do tri, a najviša dnevna oko 14 stepeni. Do četvrtka se u noćnim i jutarnjim satima očekuje slab