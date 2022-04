Mask ipak neće u odbor Tvitera? Šef Tesle objavio kriptični emotikon i ništa više

Ilon Mask je odlučio da se ne pridruži odboru Tvitera, rekao je izvršni direktor kompanije Parag Agraval.

Imenovanje Maska trebalo je da stupi na snagu proteklog vikenda nakon što je prošle nedelje otkrio da je kupio 9,2% udela u tehnološkom gigantu. Međutim, Agraval je preko Tvitera poručio da je Mask "istog jutra rekao da se neće pridružiti odborou". Elon has decided not to join our board. I sent a brief note to the company, sharing with you all here. pic.twitter.com/lfrXACavvk — Parag Agrawal (@paraga) April 11, 2022 Šef Tesle ostaje najveći akcionar Tvitera i