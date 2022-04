Britanija proverava navode o upotrebi hemijskog oružja u Mariupolju

Šefica britanske diplomatije Liz Tras je saopštila na Tviteru da ima „navoda da ruske snage možda koriste hemijske agense u napadu na građane Mariupolja“. „Zajedno s partnerima brzo radimo na proveri detalja.

Svaka upotreba takvog oružja bi predstavljala bezosećajnu eskalaciju u ovom konfliktu i smatraćemo odgovornim ruskog predsednika Vladimira Putina i njegov režim“, upozorila je Tras. Reports that Russian forces may have used chemical agents in an attack on the people of Mariupol. We are working urgently with partners to verify details. Any use of such weapons would be a callous escalation in this conflict and we will hold Putin and his regime to account. — Liz Truss