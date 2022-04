Četvrtak i petak 22 stepena, za vikend tmurnije, hladnije i mokro

U Novom Sadu će u sredu biti sunčano i toplo.

Minimalna temperatura biće 2, maksimalna dnevna 20 stepeni. Vetar slab do umeren, istočni i severoistočni. I u četvrtak sunčano i još toplije. Najniža temperatura biće 3, najviša 22 stepena. U petak malo oblačnije ali i dalje toplo. Temperatura će se kretati od 7 do 22 stepena. Za vikend oblačnije, hladnije i uz kišu. U subotu će minimalna temperatura biti 8 stepeni, a maksimalna 17, dok će se u nedelju temperatura kretati od 4 do 15 stepeni. Biometeorološka