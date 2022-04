Tegeltija: Zabrinjava što pretnje Dodiku dolaze i od međunarodnih bezbednosnih agencija (VIDEO)

Predsedavajući Saveta ministara BiH Zoran Tegeltija rekao je danas MUP Srpske ima informacije od partnerskih agencija iz zemlje i inostranstva o ugroženosti bezbednosti srpskog člana Predsedništva BiH Milorada Dodika, te da zabrinjava što te pretnje dolaze i od nekih međunarodnih bezbednosnih agencija i drugih institucija.

Tegeltija kaže da će danas obaviti razgovore sa domaćim bezbjednosnim agencijama i tražiti da i oni izađu sa svojim informacijama, a ukoliko to ne urade da će on izneti svoja saznanja, prenosi Radio-televizija Republike Srpske. On je napomenuo da je MUP u skladu sa procenama preduzeo odgovarajuće aktivnosti, te da je razgovarao da ministrom unutrašnjih poslova. „Sasvim je sigurno da je MUP sposoban i u stanju da osigura bezbednost Dodiku i svim građanima u