Ponoš: Jeremić mi nije čestitao, sa Đilasom ozbiljni nesporazum zbog Pinka

Predsednički kandidat koalicije „Ujedinjeni za pobedu Srbije“ Zdravko Ponoš izjavio je u intervjuu za "Nedeljnik" da mu lider Narodne stranke Vuk Jeremić, posle izbora, nije čestitao i da ne zna da li je glasao za njega.

Ponoš, koji je po broju glasaova na predsedničkim izborima bio na drugom mestu je, za novi broj Nedeljnika, rekao i da je sa liderom Stranke slobode i pravde Draganom Đilasom imao „vrlo ozbilno neslaganje“ oko svog odlaska na Pink. „Nisam imao nikakvu agenciju koja mi je radila kampanju, nisam imao pisce govora, neke od stvari sam podrazumevao da ću dobiti kao stručnu podršku od kolone koja me je kandidovala. To se nije desilo“, rekao je on. Ponoš je rekao da je