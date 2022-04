Vremenska prognoza 13. april

Harednih dana temperatura iznad proseka, do petka i do 25 stepeni. Topao vazduh sa Mediterana širi se na Balkan. Ipak jutra sveža, sutra ponegde i -2 stepena. Najviša dnevna od 18 do 21.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 13.04.2022. Sreda Jutro vedro i hladno sa slabim prizemnim mrazem, a po pojedinim kotlinama i ponegde na istoku zemlje očekuje se i slab mraz na 2m visine. Tokom dana sunčano i toplo. Vetar slab, na severu i umeren, istočni i severoistočni. Jutarnja temperatura od -2 do 6, a najviša od 18 do 21 stepen. Upozorenje: Tmin < 0°C, verovatnoća 90% 14.04.2022. Četvrtak Ujutru slab prizemni