Duvaće slab istočni i jugoistočni vetar.

BEOGRAD: U Srbiji će u petak jutro biti vedro i hladno sa slabim prizemnim mrazem, a tokom dana biće sunčano i toplije.

U petak letnje temperature, do 27 stepeni Jutarnja temperatura biće od nula do 9, najviša dnevna od 24 do 27 stepeni, saopštio je RHMZ. Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, u subotu će biti svezije i promenljivo oblačno ponegde sa kratkotrajnom kišom. U nedelju i ponedeljak osetno hladnije sa umerenim i jakim severozapadnim vetrom. Kisa, a na planinama sneg u nedelju se očekuju na jugoistoku i jugu Srbije, a u ponedeljak u svim krajevima južno od Save i