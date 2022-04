Danas toplo, uveče kiša i grmljavina Pogledajte kakvo nas vreme očekuje za vikend spremite se za vremenski rolerkoster! (video)

Poslednjeg radnog dana ove nedelje očekuje nas pretežno sunčano i toplo vreme.

U kasnim večernjim satima stiže naoblačenje na severu zemlje, a tokom noći u pojedinim krajevima, moguća je i kiša. Maksimalna dnevna temperatura sutra očekuje se do 25 stepeni. Prvog dana vikenda sledi promenljivo oblačno i svežije vreme, mestimično sa kišom. Maksimlana dnevna temperatura do 20 stepeni. U nedelju, nastavlja se oblačno vreme, mestimično sa kišom, sa još hladnijim vremenom i temperaturom do maksimlanih 15 stepeni. Početak nove radne nedelje,