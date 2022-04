Oglasio se novinar kom je izgoreo stan na Karaburmi Otkrio detalje požara: Istina je, sve sam izgubio

U požaru koji je noćas izbio na Karaburmi, izgoreo stan poznatog novinara Živojina Krstića, otkrio je njegov kolega i prijatelj Siniša Medić. - Naš kolega i moj najbolji prijatelj je noćas izgubio sve.

Kao što ste čuli, na Karaburmi je noćas bio veliki požar, izgorela su 4 stana na poslednjem spratu. Jedan od stanova je i Živojinov, znamo samo da je sve izgorelo, on je imao jednu mačku, ne znamo da li je maca ostala živa. Ne znamo još ni uzrok, ni ništa, samo znamo da je ovo velika tragedija - rekao je Siniša Medić u Jutanjem programu na Pinku. Živojin Krstić se sada oglasio i otkrio da