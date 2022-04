Glišić: Na ponovljenim izborima u Beogradu SNS dobila 435 glasova više nego 3. aprila

Predsednik Izvršnog odbora Srpske napredne stranke Darko Glišić obratio se javnosti i izneo svoje rezultate današnjeg glasanja na ponovljenim izborima.

SNS je, prema njegovim rečima, osvojila za 22 odsto veći rezultat nego što je to bilo kad su bili redovni izbori, 3. aprila. „Sa 37,6 odsto osvojenih glasova na četiri biračka mesta, SNS je došla do 59,4 odsto osvojenih glasova na tim mestima „, rekao je Glišić. On je dodao da je SNS na 54 mesta gde su ponovljeni parlamentarni izbori, osvojila 60.94 odsto glasova. „Ukupno u Beogradu dobili smo 1.585 glasova od 2.668 izašlih, a 3. aprila smo 1.150, što je 435