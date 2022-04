INTERVJU Srećko Mihailović: Ivica ide gde ide i vlast

Srećko Mihailović, sociolog i glavni istraživač Demostata, za “Novu” analizira izborne rezultate i odgovara na pitanja o rastu srpske desnice, iznenađujućem rezultatu SPS-a, ali i sastanku Aleksandra Vučića i Dragana Đilasa.

On za naš list kaže da Ivica Dačić donosi vlast, da je desnica na nedavnim izborima osvojila najmanje 56 odsto glasova, te da monopol na zadovoljstvo izbornim rezultatom već prilično dugo drži Aleksandar Vučić. Koalicija oko SPS je od ulaska u savez sa SNS izgubila više od 200.000 glasača do ovih izbora, a sada su osvojili čak 100.000 glasova više nego na prethodnim izborima. Kako? Ko su novi glasači SPS? Da li je to i vas iznenadilo? Objašnjenje ovog obrata je