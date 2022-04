Vučić prihvata poziv za održavanje novih izbora u Beogradu

Beograd — Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u nedelju uveče da ukoliko najveća opoziciona lista u Beogradu želi da ide na prevremene gradske izbore, on će to predložiti glavnom odboru Srpske napredne stranke na čijem je čelu.

Vučić je na televiziji Pink, kako prenosi FoNet, istakao da misli da do njih treba da protekne šest meseci, ali da je na to spreman i ranije, a predsedniku Stranke slobode i pravde (SSP) Draganu Đilasu je rekao da sami razmisle da li to žele. Mislim da novembar nije realan, plašim se da im tada ne odgovara, trebalo bi da razmisle, a moj odgovor je suštinski da, rekao je Vučić. Kazao je da je sa Đilasom imao pristojan razgovor i da ga je obavestio da koalicija oko