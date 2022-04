Vremeplov: SB uveo sankcije SRJ, najteže u istoriji UN

BEOGRAD - Na današnji dan 1993. godine Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija usvojio je rezoluciju 820 o čvrstom stezanju obruča ekonomskih sankcija oko SRJ, ukoliko Srbi u Bosni do 26. aprila ne potpišu Vens-Ovenov mirovni plan. Rezolucija je izglasana na inicijativu Francuske, Velike Britanije i nesvrstanih zemalja. U njoj nije bilo novih kaznenih mera, ali je do krajnosti pooštrena primena svih do tada usvojenih sankcija, najtežih u istoriji UN: zabrana svake trgovine i tranzita robe, zamrzavanje svih

Danas je ponedeljak, 18. april, 108. dan 2022. Do kraja godine ima 257 dana. 1480 - Rođena je Lukrecija Bordžija, kćerka potonjeg pape Aleksandra VI. Optuživana za krajnji nemoral, u stvarnosti je bila žrtva političkih igara oca. Otuda i tri politička braka, prvi put s grofom od Pezara Đovanijem Sforcom, drugi put s Alfonsom Aragonskom, kojeg je ubio njen brat Čezare, a treći put s grofom od Ferare Alfonsom I . Na dvoru u Ferari okupljala je umetnike i naučnike,