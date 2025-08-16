Na današnji dan, 16. avgust

B92 pre 3 sata
Na današnji dan, 16. avgust

Danas je subota, 16. avgust. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili ovaj datum.

1717 - U bici kod Beograda u austrijsko-turskom ratu, u kojoj se na strani Austrijanaca borilo i 6.000 Srba iz Vojvodine, princ Eugen Savojski (Eugene de Savoie) potukao je tursku vojsku i zauzeo Beograd. Požarevačkim mirom koji je usledio 1718, Austriji je pripala severna Srbija, Banat i severna Bosna. Beograd je ostao pod austrijskom vlašću do 1739, kada su ga ponovo preuzeli Turci. 1819 - U talasu protesta engleskih radnika i pripadnika srednje klase, koji su
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Vremeplov: Eugen Savojski zauzeo Beograd, izbacio Turke iz severne Srbije

Vremeplov: Eugen Savojski zauzeo Beograd, izbacio Turke iz severne Srbije

RTV pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

BosnaVojvodinaAustrijaBanatprincTurska

Društvo, najnovije vesti »

Treći dan protesta širom Srbije (VIDEO, FOTO): Policija bacila suzavce, u Nemanjinoj zapaljeni kontejneri, u Nišu sukobi…

Treći dan protesta širom Srbije (VIDEO, FOTO): Policija bacila suzavce, u Nemanjinoj zapaljeni kontejneri, u Nišu sukobi, policija evakuisala Karleušu iz Loznice

Danas pre 1 sat
Sukobi policije i demonstranata na protestu u Beogradu

Sukobi policije i demonstranata na protestu u Beogradu

Slobodna Evropa pre 2 sata
Otvoren 31. Sarajevo film festival: Crvenim tepihom svečano prošetali poznati umetnici i glumci

Otvoren 31. Sarajevo film festival: Crvenim tepihom svečano prošetali poznati umetnici i glumci

Blic pre 2 sata
Advokatima uhapšenih u Novom Sadu policija ne dozvoljava 12 sati kontakt sa njima

Advokatima uhapšenih u Novom Sadu policija ne dozvoljava 12 sati kontakt sa njima

Danas pre 2 sata
Vladika Grigorije: Nasilje da prestane, pa da se pošteno izabere demokratska vlast

Vladika Grigorije: Nasilje da prestane, pa da se pošteno izabere demokratska vlast

Beta pre 3 sata