Vremeplov: Eugen Savojski zauzeo Beograd, izbacio Turke iz severne Srbije

NOVI SAD - Na današnji dan 1717. godine, u bici kod Beograda u Austrijsko-turskom ratu, u kojoj se na strani Austrijanaca borilo i 6.000 Srba sa teritorije današnje Vojvodine, austrijski feldmašal Eugen Savojski naneo je težak poraz Turcima i zauzeo Beograd, izbacivši Turke i iz severne Srbije. Austriji je Požarevačkim mirom zaključenim 1718. pripala severna Srbija (severno od Zapadne Morave), Banat i jugoistok Srema.

Danas je subota, 16. avgust, 2025. godine. 1832 - Rođen je nemački psiholog, filozof i lingvista Vilhelm Vunt, osnivač eksperimentalne psihologije, profesor na univerzitetima u Hajdelbergu, Cirihu i Lajpcigu. Definisao je psihologiju kao "nauku o unutrašnjem i neposrednom iskustvu" i zasnovao je psihološka istraživanja i eksperimente kao "čistu opservaciju". Osnovao je prvi moderni institut za psihologiju i eksperimentalnu laboratoriju. Njegov učenik bio je i