Bajden rekao Obami da će se ponovo kandidovati 2024. godine?

Američki predsednik Džozef Bajden rekao je bivšem predsedniku SAD Baraku Obami da će se kandidovati za reizbor 2024. godine, navodi vašingtonski sajt Hil, a prenosi Gardijan.

Navodno su dva anonimna izvora potvrdila ovu vest za sajt Hil. Jedan je rekao da Bajden “želi da se kandiduje i da svima to jasno daje do znanja”. Drugi izvor ističe da Bajden “misli da je on jedini koji može da pobedi Trampa”, koji najavljuje daće se ponovo kandidovati za predsednika. Bajden je upravo Trampa pobedio 2020. godine. Obama je posetio Belu kuću ranije ovog meseca, a predstavljajući svog domćina, nazvao ga je “potpredsednik Bajden”, navodeći potom da je