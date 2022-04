Lajčak o sastanku u Briselu: Na glavnim predgovaračima je da postignu sporazum

Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak naveo je da su ekspertski timovi Srbije i Kosova danas održali poslednji sastanak o registarskim tablicama, uoči isteka sutrašnjeg roka za rešavanje tog problema.

Lajčak je poručio da su eksperti pripremili teze za sutrašnju diskusiju glavnih pregovarača Srbije i Kosova. Today, experts from Kosovo and Serbia met for the last time in the WG on licence plates ahead of the deadline on 21 April. With their work, they prepared the discussions of Chief Negotiators tomorrow. It’s now up to the Chief Negotiators to find an agreement on the way forward. Sada je na glavnim pregovaračima da postignu sporazum, kako bi se napredovalo,