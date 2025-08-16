Srbija centar podnosi krivične prijave protiv Marka Krička zbog zlostavljanja i polnog uznemiravanja

Stranka Srbija centar (SRCE) podneće krivičnu prijavu protiv komandanta Jedinice MUP za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata Marka Krička zbog krivičnog dela zlostavljanje i mučenje (čl. 137 st. 3 KZ) i polnog uznemiravanja (čl. 182a KZ).

Prema dostupnim video snimcima i svedočenjima, Kričak je 14. avgusta, zajedno sa svojim podređenima, fizički napadao i premlaćivao učesnike protesta, koristeći i teleskopske palice. Studentkinja Nikolina Sinđelić javno je posvedočila da joj je Kričak pretio silovanjem, udarao je i šamarao, govoreći joj: „Skinuću te i silovati pred svima, to će svi gledati.“ Nakon tročasovnog zadržavanja u garaži Nemanjine 22–26, gde su studenti bili vezani, primorani da leže na