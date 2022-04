Meteorolog: Sneg nije iznenađenje, slede topliji dani

On je za radio Sto plus rekao da su u Sjenici tokom ovog meseca zabeležena četiri dana sa snežnim pokrivačem sa prosečnim temperaturama za ovo doba godine. „Sneg u drugoj polovini aprila nije nešto što se ne dešava, jer smo i ranijih godina u Sjenici imali sneg u maju, i to se dešava na svake tri do četiri godine.

Ako se setimo neuobičajene situacije iz 1987.godine kada je polovinom juna palo 15 centimetara snega, onda nam snežne padavine u ovo doba godine ne predstavljaju veliko iznenađenje“, rekao je Mahmutović. Dodaje da će trenutne snežne padavine biti kratkotrajne i da nas već u sledećih nekoliko dana očekuje porast dnevnih temperatura. U Sjenici je jutros izmerena temperatura bila oko nule, a visina snežnog pokrivača na gradskom području iznosila je oko 15 centimetara.