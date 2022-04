Radno vreme tržnih centara i gradskog prevoza za Uskrs

„Big Fashion Kragujevac“ Tržni centar „Big Fashion Kragujevac“ će u nedelju, na dan Uskrsa biti zatvoren. „Big“ će u subotu 23. i ponedeljak 25. aprila raditi po uobičajenom random vremenu od 10 do 22 časa, dok će u petak 22.aprila raditi do 18 sati.

Roda Centar Prodajni objekat Roda Centar, na dan Uskrsa neće raditi. U subotu 23. i ponedeljak 25. aprila, Roda će raditi uobičajeno od 8 do 22 časa. U petak, 22. aprila radiće do 18 časova. Metro Distributivni centar METRO Cash & Carry, u nedelju, 24. aprila neće raditi. U petak 22., subotu 23. i ponedeljak 25. aprila radiće od 6 do 22 sata. Tempo Tempo prodajni objekat će u petak 22.aprila raditi do 18 sati. U nedelju, na dan Uskrsa neće raditi, dok će u subotu i