VIDEO Novi snimci ruskog vojnog instituta u plamenu: Ljudi skakali kroz prozore

Sedmoro ljudi je poginulo u požaru koji je izbio u ključnom ruskom istraživačkom institutu za odbranu u Tveru, severozapadno od Moskve, navodi se u izveštajima.

Lokalne vlasti su saopštile da je 25 ljudi povređeno u požaru, prenosi agencija TASS. Ističe se da se najmanje deset osoba vodi kao nestalo. Prvobitno je broj poginulih bio pet, a TASS je naveo da se sada povećao na sedam. „Trenutno potvrđujemo sedam smrtnih slučajeva", citira TASS svoj izvor. Dodaje se da bi broj žrtava mogao da se poveća.