Nosićeš me na duši! Novi detalji tragedije u Banovcima Razbio telefone, zagrlio ženu pa otišao u smrt: Rekla mu da se ne blesavi

Muškarac iz Novih Banovaca u Staroj Pazovi juče je izvršio samoubistvo u dvorištu porodične kuće.

On je zaglio ženu, potom uzeo bombu, izašao u dvorište i aktivirao je. On je dve i po godine živeo sa suprugom u porodičnoj kući u Novim Banovcima, sa njeno dvoje dece iz prvog braka. Za njega kažu da su ga svi voleli i da je bio dobar čovek. Na dan tragedije bio je srećan i razdragan. Kako za Informer kaže majka njegove druge supruge, juče su se posvađali na stepeništu porodične kuće, gde je on i aktivirao bombu. Kako navodi, to mu nije bio prvi put da preti