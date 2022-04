Oblačno jutro na severu, veći deo dana sunčano

U većem delu zemlje drugog dana Vaskrsa biće suvo sa dužim periodima sunčanog vremena. Jutarnja od 6 do 12 stepeni, najviša dnevna od 18 do 24.

U prvom delu dana u Vojvodini biće uslova za kišu, zatim popodne u celoj zemlji sunčano. Vetar uglavnom umeren, na planinama povremeno jak, južni i jugozapadni, od sredine dana u skretanju na zapadni i u slabljenju. Malo svežiji vazduh a najviše na severu zemlje spustiće temperaturu. Jutarnja od 6 do 12, najviša dnevna od 18 do 24 stepena Celzijusa na jugu Srbije. U Beogradu kiša moguća do jutra, zatim sunčano i najviša dnevna 20 stepeni, pet manje nego u nedelju.