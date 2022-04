BEOGRAD - Nezgoda na Obrenovačkom putu u Bariču, stvaraju se zastoji u smeru ka Obrenovcu, javila je Instagram stranica 192. Podsetimo, i jutros se na tom putnom pravcu dogodio sudar sa autobusom. View this post on Instagram A post shared by 192.RS (@192_rs) Kurir.rs/Instagram 192 Kurir