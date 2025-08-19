Viši sud u Valjevu: Osam demonstranata u kućnom pritvoru, devet će se braniti sa slobode

Blic pre 39 minuta
Viši sud u Valjevu: Osam demonstranata u kućnom pritvoru, devet će se braniti sa slobode

Od 17 demonstranata u Valjevu koji su uhapšeni nakon subotnjeg protesta u tom gradu, devet njih će se braniti sa slobode, dok je za osam određen kućni pritvor uz elektronski nadzor.

Saslušanja uhapšenih kod sudija za prethodni postupak Višeg suda trajala su do kasno u noć. Inače, za sve uhapšene tužilaštvo je tražilo određivanje pritvora jer im se na teret stavlja krivično delo nasilničko ponašanje na javnom skupu. Sudije Višeg suda, pak, uvažile su stavove odbrane da zatvorski pritvor nije potreban. Na demonstracijama u Valjevu u subotu veče demolirane su prostorije SNS, ulazi u Gradsku upravu i stakla na zgradi tužilaštva, kao i jedan kafić.
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Sud u Valjevu odredio kućni prtvor za osam osoba, devet pušteno da se brani sa slobode

Sud u Valjevu odredio kućni prtvor za osam osoba, devet pušteno da se brani sa slobode

Danas pre 8 minuta
Uhapšen Radivoje Jovović tokom blokade suda u Novom Sadu

Uhapšen Radivoje Jovović tokom blokade suda u Novom Sadu

Mašina pre 1 sat
Ivković: Ne verujem da će uvesti vanredno stanje, izbori u atmosferi povišenih tenzija ne bi bili izlaz, izazvali bi dodatnu…

Ivković: Ne verujem da će uvesti vanredno stanje, izbori u atmosferi povišenih tenzija ne bi bili izlaz, izazvali bi dodatnu krizu

N1 Info pre 33 minuta
Hapšenja u po noći se nastavljaju: Uhapšeno više učesnika sinoćnih protesta u Beogradu

Hapšenja u po noći se nastavljaju: Uhapšeno više učesnika sinoćnih protesta u Beogradu

Mašina pre 34 minuta
Tri osobe uhapšene zbog napada na prostorije SNS

Tri osobe uhapšene zbog napada na prostorije SNS

Serbian News Media pre 1 sat
Uhapšene tri osobe za napad na prostorije SNS u Cvijićevoj

Uhapšene tri osobe za napad na prostorije SNS u Cvijićevoj

Nedeljnik pre 24 minuta
Hapšenja tokom protesta: Sudbina demonstranata neizvesna

Hapšenja tokom protesta: Sudbina demonstranata neizvesna

Serbian News Media pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

TužilaštvoSNSValjevoTrajalTrayal

Hronika, najnovije vesti »

Tokom proteklog vikenda dogodilo se sedam saobraćajnih nezgoda

Tokom proteklog vikenda dogodilo se sedam saobraćajnih nezgoda

I Love Zrenjanin pre 9 minuta
Potez sudije iz Pirota zbog policijske brutalnosti oduševio javnost: „Tužioče, u obavezi ste da formirate predmet i ispitate…

Potez sudije iz Pirota zbog policijske brutalnosti oduševio javnost: „Tužioče, u obavezi ste da formirate predmet i ispitate slučaj. Plaća vas narod, a ne partija“

Nova pre 9 minuta
Sud u Valjevu odredio kućni prtvor za osam osoba, devet pušteno da se brani sa slobode

Sud u Valjevu odredio kućni prtvor za osam osoba, devet pušteno da se brani sa slobode

Danas pre 8 minuta
Srbin video policiju, pa se sakrio u kafić s drogom Italijani uhvatili opasnog dilera

Srbin video policiju, pa se sakrio u kafić s drogom Italijani uhvatili opasnog dilera

Alo pre 9 minuta
Uhapšen Radivoje Jovović tokom blokade suda u Novom Sadu

Uhapšen Radivoje Jovović tokom blokade suda u Novom Sadu

Mašina pre 1 sat