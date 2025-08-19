Viši sud u Valjevu: Osam demonstranata u kućnom pritvoru, devet će se braniti sa slobode

Od 17 demonstranata u Valjevu koji su uhapšeni nakon subotnjeg protesta u tom gradu, devet njih će se braniti sa slobode, dok je za osam određen kućni pritvor uz elektronski nadzor.

Saslušanja uhapšenih kod sudija za prethodni postupak Višeg suda trajala su do kasno u noć. Inače, za sve uhapšene tužilaštvo je tražilo određivanje pritvora jer im se na teret stavlja krivično delo nasilničko ponašanje na javnom skupu. Sudije Višeg suda, pak, uvažile su stavove odbrane da zatvorski pritvor nije potreban. Na demonstracijama u Valjevu u subotu veče demolirane su prostorije SNS, ulazi u Gradsku upravu i stakla na zgradi tužilaštva, kao i jedan kafić.