Osmoro u kućnom pritvoru nakon protesta u Valjevu

utorak, 19. avgusta 2025. VALJEVO – Posle subotnjih protesta u Valjevu, 16. avgusta, Viši sud odredio je kućni pritvor za osmoro privedenih građana, dok je njih devetoro pušteno da se brani sa slobode. Oni su osumnjičeni za nasilničko ponašanje na javnom skupu ili sportskoj priredbi. Tokom saslušanja ispred Višeg suda u Valjevu su se okupili su građani koji su zatražili da svi uhapšeni budu pušteni na slobodu. Okupljanje je prethodno započelo na centralnom Gradskom