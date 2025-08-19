Osmoro u kućnom pritvoru nakon protesta u Valjevu

Osmoro u kućnom pritvoru nakon protesta u Valjevu
utorak, 19. avgusta 2025. VALJEVO – Posle subotnjih protesta u Valjevu, 16. avgusta, Viši sud odredio je kućni pritvor za osmoro privedenih građana, dok je njih devetoro pušteno da se brani sa slobode. Oni su osumnjičeni za nasilničko ponašanje na javnom skupu ili sportskoj priredbi. Tokom saslušanja ispred Višeg suda u Valjevu su se okupili su građani koji su zatražili da svi uhapšeni budu pušteni na slobodu. Okupljanje je prethodno započelo na centralnom Gradskom
SASLUŠANJA PRIVEDENIH TRAJALA DO DUBOKO U NOĆ: OSMORO PUŠTENO DA SE BRANI SA SLOBODE, ZA DEVETORO ODREĐEN KUĆNI PRITVOR SA ELEKTRONSKIM NADZOROM

Za devetoro određen kućni pritvor, osam osoba se brani sa slobode

Sud u Valjevu odredio kućni pritvor za osam osoba, devet pušteno da se brani sa slobode

Sud u Valjevu odredio kućni prtvor za osam osoba, devet pušteno da se brani sa slobode

Sud u Valjevu odredio kućni prtvor za osam osoba, devet pušteno da se brani sa slobode

SASLUŠANJA PRIVEDENIH TRAJALA DO DUBOKO U NOĆ: OSMORO PUŠTENO DA SE BRANI SA SLOBODE, ZA DEVETORO ODREĐEN KUĆNI PRITVOR SA ELEKTRONSKIM NADZOROM

Za devetoro određen kućni pritvor, osam osoba se brani sa slobode

