Ilon Mask kupuje Tviter za oko 44 milijarde dolara

Američki milijarder Ilon Mask (Elon Musk) postigao je dogovor o kupovini kompanije Tviter (Twitter) za oko 44 milijarde američkih dolara, saopštila je danas ta kompanija.

Mask, osnivač i direktor kompanije Tesla, postao je početkom aprila vlasnik 9,2 odsto akcija Tvitera. On je odbio ponudu da postane član upravnog odbora i ponudio da kupi kompaniju. On je prošle nedelje rekao da je obezbedio 46,5 milijardi dolara za finansiranje kupovine Tvitera, vršeći pritisak na upravni odbor kompanije da o tome pregovara. Neki korisnici najavili su da će prestati da koriste tu društvenu mrežu ukoliko je on preuzme. "Nadam se da će čak i moji