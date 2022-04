Evo kako Darko Lazić izbegava kazne: Ovo je spisak svih prekršaja: "Policija nikad ne može da ga nađe na adresi na kojoj je prijavljen"

Pevač Darko Lazić priveden je rano jutros, kada ga je presretač zaustavio zbog toga što je vozio 117 kilometara na sat, na mestu gde je ograničenje 80. On je prvo saslušan u Policijskoj stanici Novi Beograd, a onda mu je određeno zadržavanje od 48 sati, a potom će biti priveden kod sudije za prekršaje, prenose domaći mediji.

Sagovornik iz istrage ispričao je, za domaće medije, kako je on do sad uspevao da izbegne kazne. - Policija nikad ne može da ga pronađe na adresi na kojoj je prijavljen. - rekaoje sagovornik za " Telegraf". Lazić je priveden jutros oko 4 sata na auto-putu u Novom Beogradu. Prema informacijama, Darko Lazić je priveden zbog prekoračenja brzine, vozio je 117 km na sat na mestu gde je maksimalna dozvoljena 80 km na sat. On je podvrgnut i testu na drogu, kao i alk-