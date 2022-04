UN: Iz Ukrajine izbeglo skoro 5,3 miliona ljudi

Skoro 5,3 miliona ljudi pobeglo je iz Ukrajine od početka invazije ruske vojske 24. februara, pokazuju danas objavljeni podaci Ujedinjenih nacija.

Visoki komesarijat UN za izbeglice (UNHCR) zabeležio je 5.264.767 ukrajinskih izbeglica do 25. aprila. UNHCR očekuju da će do kraja godine biti još oko tri miliona izbeglih iz Ukrajine. Žene i deca čine 90 odsto izbeglica jer muškarci starosti od 18 do 60 godina nemaju pravo da napuste zemlji i biće verovatno mobilisani. Više od 7,7 miliona je interno raseljenih od početka ruske invazije, podaci su Međunarodna organizacija za migracije (IOM).