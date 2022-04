Fijat kreće u Kragujevcu sa proizvodnjom električnih automobila

Stellantis je danas najavio da će u Kragujevačkoj fabrici u Srbiji instalirati novu platformu za električna vozila za proizvodnju kompaktnih vozila koja bi otpočela sredinom 2024. godine.

To će pomoći kompaniji u nameri da dostigne stopostotnu prodaju miksa putničkih električnih vozila (BEV) u Evropi do kraja ove decenije, kao i nultu emisiju štetnih gasova do 2038. godine. Ova najava takođe potvrđuje da će Srbija i njena fabrika u Kragujevcu (u kojoj Republika Srbija ima vlasnički udeo od 33%) igrati ključnu ulogu u strateškom planu Dare Forward 2030 kompanije Stellantis. Izvršni direktor Stellantisa Carlos Tavares je to saopštio tokom sastanka sa