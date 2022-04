"Sori, ja sam hrvatski predsednik": Milanović se opet obrušio na Plenkovića, potkačio i Šmita, Radmana nazvao "rumenim seoskim đilkošem"

Hrvatski predsednik Zoran Milanović ponovo je danas u svom maniru govorio o kritikama zbog njegove izjave da hrvatski sabor treba da blokira ulazak Finske i Švedske u NATO, dok se u BiH ne sprovede izborna reforma, pa je šefa hrvatske diplomatije Gordana Grlić Radmana nazvao "rumenim seoskim đilkošem", nije poštedeo ni premijera Andreja Plenkovića, pa ni Kristijana Šmita.

Reagujući na izjavu Milanovića o Finskoj i Švedskoj u NATO, Grlić Radman je rekao da mora da se zacrveni zbog izjave šefa hrvatske države, na šta je Milanović uzvratio: - On je rumeni seoski đilkoš, nema on zašto da crveni. Neka se crveni zbog lopovluka u svojoj stranci. Zbog toga se crveni? Radosno hoda poljem pesnik i citira Jesenjina, ko je rusofil, on ili ja? - pitao je Milanović. Povodom izjave o ulasku Finske i Švedske u NATO, Milanović kaže da mu je švedska